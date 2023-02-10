Hatay'da minik bebek ve ağabeyi 105'inci saatte kurtarıldı

Türkiye'deki 'Asrın felaketi', dünya çapında yankı uyandırdı.Şimdiye kadar görülen en büyük depremler arasında yerini alan Kahramanmaraş depremi, binlerce can aldı.10 ilde toz dumana karışırken, bazı şehirlerin neredeyse yarısı yıkıldı.5'inci gününe girilen büyük felakette, bir güzel gelişme daha yaşandı.Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da, umut ışığı doğdu.Ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti.Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin depremden sonraki 105'inci saatte kurtarıldı.Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi.Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken 'Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım.' dedi