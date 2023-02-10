EGM o paylaşımlar için harekete geçti!

Türkiye, büyük felaketle sarsıldı.10 ili etkileyen afette, enkaz altında kalan binlerce vatandaş, sosyal medyadan seslerini duyurmaya başladı.7 gün milli yas ilan edilen ülkede, sosyal medyadan dezenformasyon yapan kişiler, afete ilişkin yalan veya çarpıtıcı bilgiler yaymaya başladı.Enkazdaki vatandaş ile iletişim kurarak kurtarma bahanesi ile dalga geçen dahi oldu.Akılalmaz durum karşısında Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.Konuya ilişkin yaşanan bir son dakika gelişmesine göre, 10 kişi tutuklandı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildi. 37 şahıs gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.