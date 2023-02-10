Deprem bölgesinden 96. saatte gelen mucize: 1,5 yaşındaki Sela bebek ağlayarak ailesini kurtardı

7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası sahada görev yapan arama kurtarma ekiplerinden, birbiri ardına güzel haberler geliyor.Hatay'daki arama kurtarma ekipleri Huzur Apartmanı'nda bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. Enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası sahada görev yapan arama kurtarma ekiplerinden, birbiri ardına güzel haberler geliyor.Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) Hatay'da katıldığı çalışmalarda 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi'yi ve aynı aileden dört kişiyi 96 saatin ardından enkaz altından sağ çıkardı.Enkaz altından sağ kurtarılan Sela Elbarazi sağlık ekibine teslim edilirken ekipler sevinç gözyaşı döktü.Hatay Antakya Ürgan Paşa Mahallesi, Şehit Mehmet Duran Caddesi, Huzur Apartmanı, 14 numarada çalışma yapan Pendik Belediyesi arama kurtarma ekipleri bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı.Yoğun çabalar sonrası 1,5 yaşındaki Sela bebek enkazdan sağ çıkarıldı. Ardından Sela'nın anne babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.