Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev sahiplerine 5 bin lira kiracılara 2 bin TL kira yardımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da açıklamalarda bulundu Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapılacağını belirten Erdoğan, "Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak" dedi. 'Gün birlik olma günüdür' diyen Erdoğan sosyal medya provokatörlerine karşı vatandaşı uyararak, "İstismar şebekelerine müsaade etmeyin. Özellikle sosyal medyada yalan yanlış bilgilerle galeyana getirmek isteyenlere sakın pirim vermeyin. İstismar beşinde koşanları mahşeri vicdan kaydediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da açıklamalarda bulundu.Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 388'e yükseldi.Güvenlik ve yardım faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesi için olağanüstü çaba sarf ediyoruz. Personel bilfiil görev yapıyor. Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının süratle karşılanması için çadır, konteynerler süratle kuruluyor.Hiçbir ayrım gözetmeden canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz vatandaşının yanındadır. 100 milyar liralık kaynak tahsis ettik. Hane başına ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara 2 bin TL kira yardımı yapılacak.İstismar şebekelerine müsaade etmeyin, bugün birlik olma, dayanışma günüdür. Özellikle sosyal medyada yalan yanlış bilgilerle galeyana getirmek isteyenlere sakın pirim vermeyin. İstismar beşinde koşanları mahşeri vicdan kaydediyor.