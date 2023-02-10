Almanya'dan Hatay'a araba almak için gelen genç, babası ile can verdi

Antalya'da yaşayan babası ile Hatay'a araba almaya giden genç, yorulunca bir otele yerleşti. Bu sırada gerçekleşen depremde otel çökerken, baba ve oğlu da hayatını kaybetti.

Türkiye'yi sarsan büyük felaket ile ilgili her geçen saat acı bir gerçek ortaya çıkıyor.Bu kez acı haber gurbetçi baba-oğuldan.Almanya'dan babasının yaşadığı Antalya'ya izne gelen 24 yaşındaki Fatih Kemal Ayık, babası Ahmet Ayık (62) ile araba almak için Hatay'a geldi.Yorulan baba-oğul konaklamak için otele gitti.Otel, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde çöktü.Enkaz altında kalan baba-oğul ise hayatını kaybetti.Baba ve oğlunun cenazesi bugün memleketleri Elazığ'a getirildi.Tevfikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından baba-oğul, gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'na defnedildi.