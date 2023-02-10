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144 binden fazla personel yara sarıyor! Hekimler ve sağlıkçılar deprem bölgesine koştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından her geçen gün yaralı sayısı artarken sağlık çalışanları omuz omuza verdi. Asrın felaketinin yaşandığı bölgede 144 bin 156 hekim ve sağlık personeli görev yapıyor.

144 binden fazla personel yara sarıyor! Hekimler ve sağlıkçılar deprem bölgesine koştu
Ekleme: 10.02.2023 - 15:36 Güncelleme: 10.02.2023 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
144 binden fazla personel yara sarıyor! Hekimler ve sağlıkçılar deprem bölgesine koştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki sağlık tesislerinde, 18 bin 22'si hekim, 111 bin 699'u sağlık personeli, 14 bin 435 UMKE ve 112 çalışanı olmak üzere, toplam 144 bin 156 kişinin görev yaptığını bildirdi.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, deprem bölgesine diğer illerden 1253 ambulans, 6 uçak ambulans ve 245 UMKE aracı, toplam 6 bin 596 UMKE ve 112 sağlık personeli ile 9 bin 11 hekim ve sağlıkçı sevk edildi.

Toplam 14 bin 435 UMKE ve 112 çalışanının bulunduğu bölgede, sağlık tesislerinde ayrıca 18 bin 22'si hekim ve 111 bin 699'u sağlık personeli olmak üzere 144 bin 156 kişi görev yapıyor.

Ayrıca deprem bölesinden diğer illere 953'ü uçak, 327'si deniz aracı, 16 bin 588'i kara ambulansı ile toplam 17 bin 868 yaralının sevki yapıldı.

144 binden fazla personel yara sarıyor! Hekimler ve sağlıkçılar deprem bölgesine koştu

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