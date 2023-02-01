Gaziantep'te camide hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir camide hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri, Karayılan Mahallesi'ndeki bir camide hırsızlık yapan O.Y'yi fark etti.Ekiplerin suçüstü yakaladığı ve çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı gözaltına alındı.Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.