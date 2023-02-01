  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,35 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Anayasa Mahkemesinde yarın başkanlık seçimi yapılacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede yarın başkanlık seçimi yapılacak.

Ekleme: 1.02.2023 - 11:09 Güncelleme: 1.02.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Anayasa Mahkemesinde yarın başkanlık seçimi yapılacak
AYM yarınki Genel Kurul gündemine, Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimini aldı.

Seçimler, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapılacak.

Başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapılacak seçimde, görev süresi biten Arslan da yeniden aday olabilecek.

Seçimlerde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan aday, 4 yıllığına başkanlık görevini üstlenecek.

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

ARSLAN İKİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ
Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başladı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Akar: Misliyle karşılık veriliyor
CHP'liler kendilerini yalanladı: Önce polisi suçladılar, sonra özür dilediler
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Restorasyonu 12 yıl sürdü: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Aydos Kalesi'nin açılışını yapacak
Avrupa'da korkunç gerçek ortaya çıktı: Son anda fark edildi ülke karıştı
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! 'Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Seyit Torun: Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık
Kamu borç yapılandırılması teklifi komisyonda kabul edildi...
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde...
6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
ABD'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun
Fransa'dan Ukrayna'ya obüs desteği: 12 adet daha gönderecekler
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti!
Schengen vizesinde dijitalleşme teklifi AP'de kabul edildi...
Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya soruşturma başlatıldı
TİP vekili Barış Atay'dan DHKP/C destekçisi Grup Yorum'un Almanya'daki konserine davet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini ön şart olarak getirmeyin
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç Karadeniz'de üremeye başladı

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç Karadeniz'de üremeye başladı