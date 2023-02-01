  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'de gizli belge krizi: FBI Joe Biden'ın evini aradı...

ABD Başkanı Biden'ın avukatları, FBI'ın Biden'ın daha önce "gizli belge" çıkan Delaware'deki konutunda arama yaptığını bildirdi.

ABD'de gizli belge krizi: FBI Joe Biden'ın evini aradı...
Ekleme: 1.02.2023 - 19:29 Güncelleme: 1.02.2023 - 19:39 / Editör: Ozge Selin
ABD'de gizli belge krizi: FBI Joe Biden'ın evini aradı...
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde FBI gizli belge araması yaptı. Geçtiğimiz haftalarda da; Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde 6 gizli belge bulunduğu belirtilmişti.

Biden'ın avukatı Bob Bauer, yazılı açıklamasında, bugün Adalet Bakanlığının Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Rehoboth Beach'teki yazlık evinde 'daha önceden planlanmış' bir arama yaptığını bildirdi.

Adalet Bakanlığının standart prosedürleri uyarınca, sürecin güvenlik ve bütünlüğü adına söz konusu aramanın kamuya önceden haber vermeksizin yapıldığını aktaran Bauer, arama kapsamında Adalet Bakanlığı ile tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydetti.

ABD'de gizli belge krizi: FBI Joe Biden'ın evini aradı...

BİDEN'IN OFİS VE EVİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı 'gizli bilgiler içeren az sayıda belge'nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin 'kilitli bir dolapta' bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. 22 Ocak'ta ise Başkanın Delaware'deki konutunun garajında yeni bir dizi 'gizli belge' daha bulunduğu ortaya çıkmıştı.

ABD'de gizli belge krizi: FBI Joe Biden'ın evini aradı...

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda 'şaşırdığını' söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, 'Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?' diyerek Trump'ı eleştirmişti.

Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.

ABD'de gizli belge krizi: FBI Joe Biden'ın evini aradı...

TRUMP SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

2024 başkanlık seçimleri için kampanyasına start veren Donald Trump da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Biden ve FBI'yı eleştirmişti:

'Güvenle korunduğunu' söylediği Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da gizli belgelerin bulunmasının ardından yapılan aramaları hatırlatan Trump, Biden'ın kişisel ofisi ve konutunda gizli belgelerin çıkması üzerine aynı tutumu sergilemediğini iddia ettiği FBI'a yüklenmişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu