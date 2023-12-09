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İstanbul'da korkunç olay! Ünlü iş insanı Serdar Sözbir vuruldu

Ünlü iş insanı Serdar Sözbir, İstanbul Ataşehir'de etrafa ateş açan bir kişiyi 'Neden ateş açıyorsun?' diye uyarması üzerine silahlı saldırıya uğradı. Sözbir'in saldırı sonucunda ağır yaralandı ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ekleme: 9.12.2023 - 20:10 Güncelleme: 9.12.2023 - 20:14 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korkunç olay! Ünlü iş insanı Serdar Sözbir vurulduEkran Haber'in aktardığı bilgilere göre iş insanı Serdar Sözbir, bir restoranda yemek yedikten sonra aracıyla evine doğru hareket etti. Ataşehir'de etrafa kontrolsüz şekilde ateş eden bir kişiyi görüp durdu. “Niye ateş ediyorsun?” diye uyarıda bulununca ikili arasında tartışma çıktı. Silahlı saldırgan, Sözbir'e kurşun yağdırıp kaçtı.

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Karaciğerinden, kasığından ve göğsünden yaralanan Sözbir, direksiyona geçip yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki özel bir hastaneye gitti.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Serdar Sözbir'in durumu ciddiyetini korurken, polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da korkunç olay! Ünlü iş insanı Serdar Sözbir vuruldu

KURTLAR VADİSİ'NİN ÜNLÜ OTELİ

Sözbir'in sahibi olduğu otelde ayrıca Kurtlar Vadisi, Binbir Gece gibi ünlü dizilerin de çekiminin yapıldığı biliniyor.

İstanbul'da korkunç olay! Ünlü iş insanı Serdar Sözbir vuruldu
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