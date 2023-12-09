Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu: 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik ekipleri Tüllüce Adası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde tespit edilen 6 düzensiz göçmeni kurtardı.Düzensiz göçmenlerin ifadelerinde içlerinden bir grup düzensiz göçmenin kendi imkanları ile Kuyruk Adası'na çıktığını belirtmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) tarafından ada üzerinde mahsur kalan 32 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.