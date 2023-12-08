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Altın haftayı rekorla kapatıyor

Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları, haftanın son iş gününde de zirvedeki pozisyonunu koruyor. Ons altın 2030 dolar seviyesinde iken, gram altın 1890 liradan alıcı buluyor.

Ekleme: 8.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 8.12.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Altın haftayı rekorla kapatıyor8Aralık 2023 sabahında altının ons fiyatı 2031 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1890 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3206 lira

Yarım altın 6411 lira

Tam altın 12722 lira

Cumhuriyet altını 12771 lira

Gremse altın 31902 liradan el değiştiriyor.

DOLAR VE EURO YATAY

Dolar, 8 Aralık 2023 sabahında 28,95 lira bandının üzerinde işlem görürken, euro 31,25 lira seviyesinde yer alıyor.

Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:

Dolar 28,9645 lira

Euro 31,2569 lira

Sterlin 36,4697 lira

Ruble 0,3143 liradan el değiştiriyor.

Dolar, TL karşısında yılı artıda kapatmaya hazırlanıyor. 2023 yılına 18,82 TL'den başlayan kur yılın son günlerine yaklaşırken 28,92 TL'ye kadar yükseldi. Bu da yüzde 53,66'lık yükseliş sergilediği anlamına geliyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi de 2023 yılına 104 seviyelerinde başlarken bugün yine 104 seviyelerinde seyrediyor. 2023 yılına 19,95 TL'den giren Euro/TL paritesi ise yılın son günlerine yaklaşırken 31,16 TL'den işlem görüyor. Bu da yüzde 56'lık bir yükseliş anlamına geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Vergi istisnasını yeni yılda değerlendireceğiz" dediği KKM'de azalış devam ediyor. Ancak azalış hızı yavaşladı. TCMB'nin KKM'de zorunlu karşılıkları artırması ve KKM'ye verilecek faizi azaltma konusundaki adımlarının ardından KKM'deki birikimlerde azalma başlamıştı. Ancak kasım ayının son haftalarında azalış hızı yavaşladı.

06.10.2023 tarihinde yüzde 2,3 düzeyinde ilerleyen KKM'deki azalış oranı 1 Aralık ile biten haftada yüzde 0,9 oldu. Bir önceki haftada bu oran yüzde 1,1 olmuştu.

KKM'deki birikim 1 aralık ile biten haftada 2 trilyon 714,3 milyar TL'ye geriledi. Böylece KKM'de 15 haftalık azalış 693 milyar TL oldu.

Dün KKM'deki azalış ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Finansal piyasalarda istikrarı zedelemeden aşamalı bir şekilde azaltılmaktadır." dedi.

TCMB rezervleri ise rekor seviyeye yükseldi. Toplam rezervler 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon artış ile 140 milyar 149 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN REZERV AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şu ifadeyi kullandı:

Merkez Bankası rezervleri rekor kırmaya devam ediyor. Rezervler, mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar artarak 140,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz…"

Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi pazartesi günü başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Tek zam" vurgusunu yineledi.

Dışarda ise yatırımcılar Fed'in politikalarına yön verecek mahiyette bir veri olan ABD tarım dışı istihdam rakamları izlenecek. Bir süredir piyasalarda Fed'in 2024 ilk çeyreğinde faiz indirmeye başlayacağına dair iyimserlik hakimdi. Ancak geçtiğimiz cuma akşamı Fed Başkanı Jerome Powell, iyimserlikleri dizginlemek adına "Faiz artırmamız da gerekebilir" mesajını vermişti.
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