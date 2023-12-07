Polat çiftinin avukatı anlattı: Engin içerde namaza başladı, Dilan İnşirah Suresi'ni okuyor

Türkiye uzun süredir Engin Polat ve Dilan Polat çiftini konuşuyor...Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın gösterişli hayatını gözler önünde yaşaması, eşi Engin Polat ile birlikte toplam 12 kişiyi cezaevine sürükledi.Soruşturmalar sürerken Dilan Polat ve Engin Polat'a dair her geçen gün yeni bir bilgi geliyor.Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Ankara Masası yayınında soruları yanıtladı.Hüseyin Kaya, Engin Polat'ın cezaevinde namaza başladığını, Dilan Polat'ın ise İnşirah Suresi'ni Arapçasından okuduğunu söyledi.Engin ve Dilan Polat'ın cezaevinde çok başka birine dönüştüklerini anlatan avukat Kaya, şunları söyledi:Ver elini öpeyim dedi, iyi dedim. Ben pek elimi öptürmeyi sevmem. Sonra birden cin gibi ne dedi biliyor musunuz? Elini silmeden abi, Engin'e gideceksin o elini Engin de öpsün. Bu elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesne olmaktan çıktı. Engin' e götürdüm, öptü. Engin sakalları kesti, saçları kesti, namaza başladı. Kitap okuyor. Dilan Polat, 'İnşirah' Suresi'ni Arapçasından okuyor. Birkaç sureyi biliyor.Polat çiftinin lüks yaşantılarında paylaşım yaptığı görüntülere yönelik konuşan Hüseyin Kaya, sadece şov olduğunu şov olduğunu söyledi.Engin Polat'ın tek kişilik odada kaldığını da ifade eden Kaya, şunları söyledi:Hayat burada bir imtihan dünyası. O kadar toplum önündeydin. Şimdi, tek bir odadasın. 3 kişi falan kalıyorsun. Mesela Engin, tek kişilik odada kalıyor. Bence biraz faydalı da bu. Çok büyük tecrübe. Milyonlardan tek kişilik hücreye. Varoluşun cilvesi.Hüseyin Kaya, şu ifadeleri kullandı:Engin diyor ki, 'Keşke tanınmamış olsaydık, keşke asgari ücret düzeyinde olsaydık da ailemle çocuklarımla huzurla gezebilseydim' Bu biraz daha özel ama mesela vergi borcumuzu dilekçe verelim hemen devlete ne varsa satın 15 günde alın, 10 milyondan fazla alın Engin dediğimde, vergi borcunun çok afaki çıkacağını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğini düşünüyordu, mali müşavirler hesapladı şu an tedbir konulmuş paralar, arabalar ki bunların önemli bir kısmı daha önceki çalışmalarından yani bu işten değil.