İstanbul'da sis... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kayboldu

İstanbul Anadolu Yakası'nda ve Boğaz'da yoğun sis etkili oluyor.İstanbul'da gece saatlerinden sabaha dek etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.Şehrin birçok noktasında sis nedeniyle trafik oranı yüzde 71'e çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömüldü. Köprü, Nakkaştepe Millet Bahçesi'nden görüntülendi.Gece saatlerinde yoğun olan sis ile birlikte sağanak yağmur etkisini artırdı. Oluşan sis ve sağanak yağmur ile birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.