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İstanbul'da İETT kabusu! Arızalandı, Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti

Beyoğlu’nda arızalanan İETT otobüsü, uzun süre yolda kalınca yağmurun da etkisiyle Unkapanı Köprüsü’nde trafiğin tıkanmasına neden oldu. O anlarda arızalanan otobüsten inen yolcular adeta sırılsıklam oldu.

İstanbul'da İETT kabusu! Arızalandı, Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti
Ekleme: 7.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 7.12.2023 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da İETT kabusu! Arızalandı, Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, otobüs çilesi bitmiyor...

Sık sık arızalanan otobüs ve metrobüsler, vatandaşları canından bezdirme noktasına geldi.

Bugün aralıksız yağmurun yağdığı İstanbul'da Beyoğlu'nda arızalanan İETT otobüsü, trafiği felç etti.

Yolcular perişan oldu

Otobüsün şoförü bu şekilde yola devam edemeyeceğini söyleyince yolcular mecburen inmek zorunda kaldı. Yoğun yağışın da etkili olduğu o anlarda arızalanan otobüsten inen yolcular adeta sırılsıklam oldu.

Unkapanı Köprüsü kilitlendi

İETT otobüsündeki arıza trafiği de olumsuz etkiledi. Yağmurun da etkisiyle Unkapanı Atatürk Köprüsü'nde trafiğin adeta felç olduğu görüldü. Bir süre sonra otobüs şoförü aracı çalıştırarak oradan ayrılırken, bir süre sonra trafik de normale döndü.

İstanbul'da İETT kabusu! Arızalandı, Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti

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İstanbul'da İETT kabusu! Arızalandı, Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti
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