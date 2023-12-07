Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'da! Önemli görüşme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorumHedef 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz.Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, memnun bir yüz ifadesiyle Erdoğan'a Türkçe teşekkür ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır' sözünden sonra, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, memnun bir yüz ifadesiyle Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti.Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun açıklamalarından satır başlıkları;Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur.İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır.