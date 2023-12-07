Arnavutluk Meclisi'nde gerginlik: Sis bombası atıldı

Arnavutluk Meclisi ülkenin 2024 bütçesini onaylarken, muhalefet milletvekilleri oturumda görüşmeleri engelledi.Daha önce de farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri, bugün de sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası ve maytap atarak oturumu engelleme girişimlerinde bulundu.