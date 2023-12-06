Merkez Bankası Başkanı Erkan, banka genel müdürleriyle görüştü
Reuters'ın haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün banka genel müdürleri ile bir araya geldi.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörü yöneticileri ile görüştü.
Reuters'a bilgi veren iki bankacı, toplantının Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üst yönetimi ile TCMB arasında bugün gerçekleştiğini söyledi.
Bankacılar toplantının içeriğine ilişkin bilgi vermedi.
TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.