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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere bir aile daha katıldı.

Ekleme: 6.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 6.12.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 45 aileye, bir aile daha katıldı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti. 20 gün önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 23 yaşındaki oğlu için eyleme katılan anne Y.S, her hafta HDP il binası önünde bir araya gelen ailelere destek vermeye başladı.

Sayıları 46'ya yükselen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.
Anne Naciye Sönmez Yıldız, gazetecilere, oğlu Osman'dan 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Oğlunun zalimlerin elinde olduğunu ve bırakmadıklarını ifade Yıldız, şöyle konuştu: "Oğlumu bıraksalar çıkar gelirdi, çünkü oğlum daha küçüktü. Çok şükür devletimiz güçlüdür. Devletimizin eli uzundur. İnşallah bizim çocuklarımızı getirecek. Çocuğumu istiyorum. Bir çocuk dağda kalana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Bu yağmurda çocuklarımız için buraya geldik. Osman sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Kimse sana karışmaz. Türkiye devleti güçlü ve şefkatlidir. Biz HDP ve PKK'dan korkmuyoruz, biz çocuklarımızı istiyoruz. Aile sayımızda arttı. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, çocukları getirsinler, elleri uzundur, güçlüdür, şefkatlidir."

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Anne Y.S.'de çocuğunun kaçırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Çocuğumu kaçırmışlar, devletimizden rica ediyorum, çocuğumu getirsinler. Ne olursa olsun evladımı getirsinler. Ben çocuğumu dağa göndermiyorum ve ölmesini istemiyorum. Devletimizin eli uzundur, ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum 20 gündür kaçırmışlar. Ben devletime güveniyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, çocuklarımızı getirsinler. Terör örgütü PKK çocuğumu götürdüler. Ben çocuğumu fakirlik içerisinde büyüttüm. Çocuğum 23 yaşında öğrenciydi."


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