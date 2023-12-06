Firari FETÖ hükümlüleri saklandıkları adreste yakalandı
Konya’da FETÖ firarilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü saklandıkları adreslerde yakalanıp, gözaltına alındı. FETÖ’cüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümle FETÖ'cüleri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Kırşehir ilamat masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hilal Oğuz, Elazığ ilamat masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ağrulu ve Ankara Ağır Ceza ilamat masası tarafından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Taşçı'nın Konya'da saklandığını tespit etti. Ekipler belirlenen adreslerine yapılan operasyonla 3 hükümlüyü gözaltına aldı. FETÖ'cü hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.