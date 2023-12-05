Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar

İstanbul Polisi; Tuzla İlçesi Postane Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 17 yaşındaki Y.K.K.'nın kullandığı araç ve Y.K.K. muhafaza altına alındı. Y.K.K.'ya ehliyetsiz araç kullandığı için dört bin 64 lira idari para cezası kesildi. Araç içerisinde yapılan kontrol ve aramalarda aracın gizli bölümlerine saklanmış halde 15 parça satışa hazır halde 61.50 gram Marihuana maddesi ve yine satışa hazır halde üç gram Kokain maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Y.K.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.