Gaziantep'te korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk o uğurda can verdi!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ömer Halis Yılmaz, korkunç şekilde can verdi.6 Şubat depremlerinden sonra İslahiye ilçesi kırsal Güngören Mahallesi'ne taşınan Yılmaz, öğle saatlerinde sulama havuzuna girdi.Oyun oynarken havuzda yüzen bir ördeği yakalamak için suya giren Ömer Halis, girdikten kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden kuzenleri, yakınlarına haber verdi.Olay yerine gelen Ömer Halis Yılmaz'ın yakınları, küçük çocuğu sulama havuzunda hareketsiz şekilde buldu. Yakınları, Ömer Halis'i sudan çıkardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Küçük Ömer'in cenazesi, olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.