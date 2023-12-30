Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Gökbilimciler, dünyaya doğru yaklaşan 'şeytan kuyruklu yıldızı' adlı göktaşıyla ilgili çok önemli açıklamada bulundu. Şehir büyüklüğünde olduğu kaydedilen bu göktaşının Güneş tarafından desteklendiği ve 15 günde bir parladığını belirten gökbilimciler patlayacağı zaman için de tarih verdi.

“Şeytan kuyruklu yıldız' dünyaya yaklaşıyor...Gökbilimcilerden göktaşıyla ilgili bir açıklama geldi. Bu yıl birçok kez patlayan “şeytan kuyruklu yıldızı”nın bir modeli çıkarıldı.Gökbilimciler, göktaşının her 15 günde bir patlayarak gaz ve buz püskürttüğünü aktardı.Resmi olarak 12P Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen göktaşında en son patlama 14 Aralık'ta yaşandı. Gökbilimciler, bir sonraki patlamanın bugün ya da yarın olabileceği ifade etti.Güneşten gelen yoğun ısı tarafından etkilendiği belirlenen 12P Kuyruklu Yıldızı, patlamalar sırasında boynuzlar çıkarması nedeniyle “şeytan kuyruklu yıldızı” olarak adlandırılıyor. Göktaşının 2024 yılının Nisan ayında Dünya'ya en yakın konuma geleceği, Mayıs ve Haziran aylarında ise çıplak gözle görülebileceği tahmin ediliyor.2 Haziran 2024 tarihi ise şeytan kuyruklu yıldızının en parlak olacağı tarih...