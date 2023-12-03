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Denizden servet tuttu geri bıraktı: Değeri 2 milyon TL!

Bartın açıklarında avlanan bir balıkçı, havyarı 2 milyon TL değerinde olan Sibirya Mersin balığı yakaladı. Şaşıran balıkçı, nesli tükenme tehdidi altında bulunan balığı denize geri bıraktı.

Ekleme: 3.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 3.12.2023 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Denizden servet tuttu geri bıraktı: Değeri 2 milyon TL!
Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında mezgit avına çıkan Cem Yavuzyiğit isimli bir balıkçı, Ahatlar mevkisinde havyarı 2 milyon TL değerinde olan Sibirya Mersin balığı yakaladı.

Sibirya bölgesinde nehirlerin denize döküldüğü bölgelerdeki nehirlerde görülen balık ile hatıra videosu çeken Yavuzyiğit, balığı yeniden denize bıraktı.

Bu sezon ikinci kez aynı balığa rastladığını belirten balıkçı Yavuzyiğit, 'Aslında görünce çok şaşırdım. normalde bu bölgede bulunan bir balık değil. Bana ikinci defa denk geldi. Neslinin tükenmekte olduğunu bildiğim için çok kısa bir süre misafir ettim. Hemen denize geri bıraktım. Avlanması yasak olan balıkları avlarsak, bu farklı türleri koruyamazsak, hem Karadeniz'deki balık çeşitliliğini yok ederiz hem de gelecek kuşaklara daha verimsiz bir deniz bırakırız' diye konuştu.
Cem Yavuzyiğit ve beraberindeki balıkçılar, Sibirya Mersin balığını denize bıraktıktan sonra bölgedeki mezgit avına devam etti.
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