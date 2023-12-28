Özgür Karabat'ın 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırtması büyük tepki çekmişti: HSK'dan o hakime soruşturma!

Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinde olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Özgür Karabat hakkındaki ihalelerde yolsuzluk iddialarının da olduğu 254 haberi mahkeme kararıyla kaldırttı. Karabat'ın kararları Bodrum 1. Sulh Ceza Hâkimliği ve Bodrum 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden çıkarması beraberinde soru işaretlerini de getirdi.Eşi benzeri daha önce görülmemiş şekilde 254 habere erişim engeli getiren hakimlerin kararı neye göre verdiği de kamuoyunda merak konusu oldu. Erişim engeli getirilen 254 haber arasında İstanbul'da arıza yapan tramvay haberinin bulunması da alınan kararlarda büyük şaibe uyandırdı.CHP'li Özgür Karabat'ın yolsuzluk haberlerine 'operasyon' niteliğindeki girişimleri ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından, Bodrum 2. Sulh Ceza Hâkimi Fatih Kale hakkında soruşturma başlatıldı.Özgür Karabat, İstanbul Milletvekili olmasına ve şehirde ikamet etmesine rağmen çok ilginç bir şekilde hakkını İstanbul'daki mahkemelerde aramadı. Karabat, Bodrum 2.Sulh Ceza Mahkemesi'ne avukatı aracılığı ile başvurdu.Karabat'ın başvurusu sonrası mahkeme eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nde görevli Hakim Fatih Kale, 254 habere erişim engeli getirdi. Kale'nin hangi gerekçe ile bu garabet kararı aldığı ise merak konusu oldu. Çıkan karar sonrası 'Özgür Karabat, Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'ni bilerek mi seçti?' sorusu da bir başka tartışma konusu olarak kamuoyunda konuşulmaya başlandı.Verilen kararın içindeki bir ayrıntı da gözlerden kaçmadı. Adeta bir sipariş gibi yürürlüğe sokulan mahkeme kararı ile İstanbul'da bozulan bir tramvay ile ilgili habere de erişim engeli getirildi.İETT bakım ve onarım ihalesinde yaklaşık 2 milyar liralık bir vurgun olduğu iddia edildi. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. MASAK, Karabat ve İBB yönetiminin içinde olduğu iddia edilen vurgun ile ilgili soruşturma başlattı. Karabat'ın özellikle seçtiği anlaşılan Bodrum'daki yerel mahkemenin soruşturma haberine bile engelleme getirebilmesi hayrete düşürdü.Hakkında çıkan 254 haberi Bodrum'daki mahkemenin kararı ile kaldırtmayı başaran Özgür Karabat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınları arasında yer alıyor. Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firma İETT'den 4.1 milyarlık bakım ve onarım ihalesini aldı. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e baskı kurarak Karabat'ı CHP'nin kasasına koymayı başardı. Ayrıca Karabat, İmamoğlu'nun kontenjanından Parti Meclisi'nde de yer alıyor.