Görüntüler sızdı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bakın hangi jüriler var

2024 yılı için geri sayım başladı. 31 Aralık gecesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı izlenecek. Yılbaşı çekimlerine ait görüntüler sosyal medyaya sızdı, bu yılki jüriler belli oldu. Bakın Meryem Uzerli'nin yanında kimler olacak...

Yılbaşını evde geçirmeyi tercih edenlerin favori programları arasında her yıl heyecanla beklenen O Ses Türkiye'nin özel yılbaşı bölümü yer alıyor.Uzun süredir izleyicilerin aşina olduğu jüri kadrosu genellikle Hadise, Murat Boz, Beyaz ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerden oluşuyordu. Ancak bu sene, jüri koltuğunda geçen senelere kıyasla köklü değişiklikler ve yeni isimler dikkat çekiyor. Değişen jüri kadrosuyla birlikte, izleyicilerin programdan beklentileri ve heyecanları da artıyor.O Ses Türkiye yılbaşı özel programında bu yıl; Murat Boz, Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli ve Ebru Gündeş yer alacak.Birbirinden ünlü konukların yer alacağı bu programda, Acun Ilıcalı jüri koltuğunda olacağından Beyazıt Öztürk sunacak.Bu sene jüri arasında Hadise'nin yer almaması dikkat çekti.