Bir ilk gerçekleşti: Milli torpido AKYA hedef gemiyi batırdı

Türkiye'nin milli savunma sanayiinde attığı adımlara her geçen gün yenileri ekleniyor.Havada, karada ve denizde kullanılmak üzere üretilen yerli ve milli ürünlerle, bağımsızlık yolunda güçlü adımlar atılıyor.Bu kapsamda o ürünlerden biri olan Milli Ağır Torpido AKYA’nın harp başlıklı ilk atışı, başarıyla gerçekleşti. AKYA Torpidosu tarafından vurulan hedef gemi, çok kısa bir süre içerisinde battı.Roketsan, AKYA Ağır Torpido‘ya yönelik çalışmalarını uzun bir süredir sürdürüyor. Bugüne kadar 60 adetten fazla atış test gerçekleştirilen AKYA Projesi kapsamında ilk kez ‘Harp Torpidosu’ ile hedef deniz platformu vuruldu.Böylelikle ‘Harp Torpidosu ile Hedef Platforma Yönelik Patlatma Testi’ başarıyla tamamlanan AKYA’nın, kabul testi faaliyetlerine geçtiği üzerinde duruluyor.Antalya Körfezi’nde icra edilen atış sırasında; TCG PREVEZE Denizaltısı, sualtı şok tesirli duyarsız harp başlığına sahip AKYA Torpidosu ile hedef gemi üzerinde isabetli bir vuruş kaydetti. Vuruşa müteakiben ağır hasar alan hedef gemi, çok kısa bir süre içerisinde mavi derinliklere gömüldü. Böylelikle AKYA Projesi’nde çok önemli bir dönüm noktasına ulaşılmış oldu.AKYA Ağır Torpido sayesinde, Türkiye’nin bu alanda ABD üretimi Mk-48 ve Alman üretimi DM2A4 torpidolarına olan bağımlılığı sona ermiş olacak. AKYA’nın; GÜR, PREVEZE ve REİS Sınıfı Denizaltılar’da kullanılması planlanıyor. AY Sınıfı Denizaltılar’da da AKYA kullanılması muhtemel görülüyor.