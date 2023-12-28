5 bin TL ikramiye ödemesinde kesin tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak" dedi.
Çalışan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde tarih belli oldu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin yarın banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.
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