5 bin TL ikramiye ödemesinde kesin tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak" dedi.

Çalışan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde tarih belli oldu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin yarın banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.Haberin Ayrıntıları Geliyor...