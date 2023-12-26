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Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!

Çiftçilerin yeni gözdesi belli oldu. Bu ürünün hasadı tam 150 bin lira. Bu meyve Mersin'de yetişiyor Avrupa'ya ihraç ediliyor. Getirisi çok büyük...

Ekleme: 26.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!
Çiftçilerin yeni gözdesi belli oldu. Bu ürünün hasadı tam tamına 150 bin lira. Tarlasına güvenen çoktan ekmeye başladı...

Çiftçiler için tarımsal üretim desteği veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, alternatif gelir kapısı oluşturmak için bölgeye özgü fide ve fidan desteği sağlıyor. Bu kapsamda verilen alternatif ürünler Mersin'de yetişiyor dünyaya ihraç ediliyor!

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere sağlanan destekler kapsamında %50 hibeyle verilen avokado fidanlarından alan üreticiler, hasadın mutluluğunu yaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli ziraat mühendisi Aysun Seçkin, avokado fidanı dağıtımı projesinin 2020'de başladığını ve 4 senedir avokado üreticilerine ulaştıklarını belirtti.

MALİYETİ AZ GETİRİSİ YÜKSEK
Türkiye'nin, iklim değişikliklerinden dolayı subtropikal iklim kuşağından tropikal iklim kuşağına evrildiğini belirten Seçkin, “Çiftçilerimize yeni ürünler getirmemiz ve alternatif ürünler sunmamız gerekiyordu.

Bu noktada tropikal ürünler içerisinden, bölgemize uyum sağlayabilecek çeşitleri seçtik ve getirdik. Bunların başında piyasaya avokadoyla girdik. Vatandaşın talebi çok fazla.

Mersin sahil kesiminin neredeyse tamamında yetiştirilebilecek bir ürün.İhracata da giden bu ürünün maliyeti az olup, getirisi yüksek” ifadelerini kullandı.

4 YILDA 22.377 ADET AVOKADO FİDANI DAĞITILDI
Avokadoda ilaç ve gübre maliyetlerinin düşük getirisinin ise yüksek olduğunu aktaran Seçkin, “Pazarda veya markette hem tekli hem de kiloyla satılabilen bir ürün.

Mersin genelinde 4 yıl boyunca bin 160 üreticimize, toplamda 22 bin 377 adet avokado fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu fidanların hepsi yüzde 50 hibeli. Fidanlarımız oldukça kaliteli ve 2 yaşındaki fidanlar.

Üreticiye ulaştırdığımız bu fidanları, üretim aşamasında sürekli takip ediyoruz. Atıl vaziyetteki bahçeleri, avokado bahçesi olarak değerlendiriyoruz” dedi.

HASAT GELİRİ 150 BİNİ GEÇEBİLİYOR
Avokado üretimi yapan Sabit Torun da belediyeden aldığı %50 hibeyle 3 yıldır hasat yaptığını, şuan ağaçlardan 20 kiloya yakın verim aldığını ve ağacın yaşına göre ilerleyen yıllarda verimin daha da artacağını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Bizim verim almamız aslında ağaç başına göre değil, dönüm bazlı oluyor. Mesela bir dönüme 30 ağaç dikiliyor ve bin metrekarede 7-8 yaşına gelmiş ağaçların olduğu bir yerden, aşağı yukarı piyasa endeksine bağlı olarak 150 bin liranın üzerinde gelir elde edilir.”
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