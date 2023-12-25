Şehidin sözleri yürekleri dağladı: Yolumuz şehitlik yolu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin sızma girişimi sırasında şehit olan 12 kahraman askerden 6'sı için Şırnak'ta tören düzenlendi. 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehitler Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlandı.Memleketi Gaziantep'e getirilen şehit Abdülkadir İyem, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından şehit Abdulkadir İyem'in naaşı askeri araca konuldu. Bu sırada anne Ayişe, baba Mehmet ile şehidin kardeşleri tabuta sarıldı. Baba Mehmet İyem ise tabuta sarılarak, “Oğlum sana bütün haklarım helaldir” dedi. Kardeşi ise şehit ağabeyini asker selamı ile uğurladı.Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın naaşı Şırnak'taki törenin ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesi Boyunlu Mezrası'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Dündar'ın naaşı, aile mezarlığında defnedildi. Bu sırada şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar, “Sana nasıl kıydılar' diyerek gözyaşı döktü.Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın naaşı da Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Yozgat Sorgun'a getirildi. Belediye Meydanı'nda ikindi vakti düzenlenen cenaze töreni sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mezarlığına defnedildi.Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın (22) cenazesi, Şırnak'tan memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehit için Nur Camii'nde düzenlenen tören sırasında annesi Meryem, babası Ramazan, kardeşleri Mehmet Faruk ve Feyzan Yılmaz gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Cenaze töreninde dua edilmesinin ardından şehidin babası Mehmet Aslan, mikrofonu alarak, “Hepiniz haklarınızı helal ediniz. Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum” dedi.Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak için Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Saruhan Bey Camisi'ne götürüldü. Budak'ın cenazesi, namazın ardından tekbirler eşliğinde, askerlerin omzunda taşındığı Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiye girerken protesto edildi. Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi. Özel, burada da “Özgür dışarı” sloganlarıyla karşılaştı. Özel cenazenin ardından alandan çıkarken de vatandaşlar tepki gösterdi. Yuhalanan Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı.Irak'ın kuzeyinden acı haberi gelen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22), şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video ortaya çıktı. Görüntülerde, Şehit Aslan'ın, “Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar” dediği duyuldu.5 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın da son görüntüleri ortaya çıktı. Şehidin yanındaki komutanına “Yolumuz ne yolu komutanım?” diye sorduğu, yanındaki askerin “Şehitlik yolu” diye cevap verdiği, Karaca'nın “Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım” dediği görüldü.Irak'ta şehit olan 12 Mehmetçik için Türkiye genelindeki bütün camilerde sabah namazının ardından dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısıyla camileri dolduran vatandaşlar, vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için edilen dualara amin dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise resmi görüşmeler için gittiği Fransa'nın Strazburg kentindeki Yunus Emre Camii'nde, gurbetçilere seslendi. Erbaş, konuşmasının ardından, şehadete kavuşan Mehmetçikler için dua etti.Türkiye'nin 12 şehidine ağladığı günde Ekşi Sözlük'te ve sosyal medyada nefret saçan kişiler hakkında hızla soruşturma başlatıldı. Ankara, İstanbul ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” ve diğer suç unsurlarını içeren yorum ve paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da çirkin paylaşımlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir.” ifadelerini kullandı.Irak kuzeyinde üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lılar karadan ve havadan çapraz harekat ile imha edildi. Mehmetçik, karada birkaç kilometre mesafede olan üs bölgelerinden hem de havadan teröristleri cezalandırdı.Mehmetçik, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesine sızma girişimine bölücü örgütün 29 hedefini yerle bir ederek karşılık verdi.Bölücü örgüt PKK, Pençe Kilit Harekat bölgesi olan Zap ile Metina bölgesinin tam sınırında yer alan 2 bin metrenin üzerindeki TSK üs bölgesine yönelik sızma girişiminde hava şartlarından faydalanmak istedi. Kaynaklar, bölgenin rakımının yüksekliğinin yanı sıra tipi şeklinde cereyan eden yağışa dikkat çekti.Sızma girişimi sonrasında bölgede konuşlu Mehmetçik tarafından geniş bir cevap verildi. Hem Zap hem de Metina'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada birbirini görebilecek birkaç kilometrelik mesafede olan üs bölgelerinden ortak bir şekilde teröristlere karşılık verildi. Üslerin verdiği karşılığın yanı sıra aynı zamanda zorlu hava koşullarına rağmen teröristlerin kaçış güzergahlarına ani hava harekatları düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, bölgeyi didik didik ederek teröristlerin gidebileceği noktaları vurdu.Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yönetici kadrosuna yönelik operasyonlar sürüyor. MİT, Suriye sınır hattında konuşlu güvenlik güçlerine yönelik tacizlerin sürdüğü Ayn El Arab'ta yeni bir operasyona imza attı. PKK/YPG sözde Ayn El Arab Sorumlusu Bahoz Afrin kod adlı teröristin söz konusu eylemleri organize ettiği tespit edildi. Terörist, sansasyonel eylem hazırlığında olduğuna yönelik istihbarat üzerine öncelikli hedef listesine eklendi. Saha ajanlarından alınan istihbaratla terörist MİT tarafından yakın takibe alınan Bahoz Afrin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.Güvenlik kaynakları, Ayn El Arab'a sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını söyledi.Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere aman verilmedi. Bölgeye çok sayıda hava harekatı düzenlenirken, çok sayıda terör hedefi imha edildi. Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye indiği bölgede, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 29 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.