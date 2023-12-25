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CHP yandaşı kronik tetikçi Fatih Altaylı'dan skandal sözler! 'Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki provokasyon' iddiasında bulunup vatandaşa 'şerefsiz' dedi

Türkiye, PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 12 evladına ağlarken hem Kandil'in partisi DEM'le iş birliği yapan hem de şehit cenazesine katılan Özgür Özel'in ikiyüzlü siyasetine de şahit oluyor. Manisa'daki şehit cenazesine katılmak isteyen Özgür Özel'e şehit yakınları büyük tepki gösterdi. Cenaze yerine gelen Özgür Özel yuhalanırken, vatandaşlar tarafından “Özgür dışarı” sloganları attı. Durum CHP yandaşı kronik tetikçi Fatih Altaylı'yı rahatsız etti. Şehit yakınlarının Özgür Özel’e gösterdiği tepkiye “Büyük ihtimalle provokasyon” diyen Altaylı, “2015'ten beri Türkiye'de ne zaman seçim ortamı başlar, terör de başlar. İktidarın CHP'yi terörle paralel gösterme çabası belli bir kesimde karşılık buluyor. Özgür Özel, şehit olan askerlerle daha önce fotoğraf çekilmesine rağmen, onların cenazesinde Özgür dışarı diye birileri bağırdı. Terörün kış ortasında yeniden uç vermesinin sebebi belki de CHP’yi sıkıntıya sokmak” ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı kronik tetikçi Fatih Altaylı'dan skandal sözler! 'Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki provokasyon' iddiasında bulunup vatandaşa 'şerefsiz' dedi
Ekleme: 25.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı kronik tetikçi Fatih Altaylı'dan skandal sözler! 'Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki provokasyon' iddiasında bulunup vatandaşa 'şerefsiz' dedi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı hainlerin saldırıları sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu.

Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası TBMM'de partilerin kınama metnine Kandil'in partisi DEM ve iş birlikçisi CHP imza atmadı.

"Kendi kınama metnimizin altına imza attık" dediler ama ortakları DEM'i kızdırmamak için olacak ki söz konusu metinde PKK diyemediler.

Türk milleti yaşananlarda terör partisiyle bir hareket eden CHP'ye büyük tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Özgür Özel'in terör sevici açıklamalarını paylaşmaya başladı.

Türkiye'nin gözü önünde oy dilenmek için DEM'in kapısına giden, Türk düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen CHP'nin 'eş başkanı' Özgür Özel, tüm bunlar yaşanmamış gibi bir de şehit cenazelerine katıldı.

CENAZE YERİNE GELİRKEN YUHALADILAR
Meclis'teki kravatlı teröristlerle yol yürüyen ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük diye naralar atan CHP lideri Özgür Özel'e şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın cenazesinde ateş püskürüldü.

Cenaze yerine gelen Özgür Özel'e yoğun tepki gösterilip, yuhalandı.

ÖZGÜR DIŞARI
Öte yandan vatandaşlar tarafından "Özgür dışarı" sloganları atıldı.

FATİH ALTAYLI'DAN SKANDAL SÖZLER
Türkiye Özgür Özel'in DEM seviciliğine şahit olurken CHP yandaşı Fatih Altaylı'dan skandal sözler geldi.

Şehit yakınlarının Özgür Özel'e gösterdiği tepkiye "Büyük ihtimalle provokasyon" diyen Altaylı, "2015'ten beri Türkiye'de ne zaman seçim ortamı başlar, terör de başlar. İktidarın CHP'yi terörle paralel gösterme çabası belli bir kesimde karşılık buluyor. Özgür Özel, şehit olan askerlerle daha önce fotoğraf çekilmesine rağmen, onların cenazesinde Özgür dışarı diye birileri bağırdı. Terörün kış ortasında yeniden uç vermesinin sebebi belki de CHP'yi sıkıntıya sokmak" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA ŞEREFSİZ DEDİ
Öte yandan Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için İstanbul ve Ankara'da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan on binler, PKK terörünü ve İsrail'in saldırılarını lanetledi. Söz konusu eylemlerde, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır'a çağrı yapılarak ve ABD'nin hem İsrail'i hem PKK'yı donatmasına atıfta bulunularak Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine dair sloganlar atıldı. Altaylı, Özgür Özel savunuculuğunun sonunda hızını alamayıp vatandaşa 'şerefsiz' dedi.

Başkent ve megakentte sokaklar, 'Kahrolsun PKK kahrolsun İsrail', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ile inlerken, Fatih Altaylı YouTube kanalından yaptığı yayında Gazze için düzenlenen yürüyüşte yer alan vatandaşların, hafta sonu hayatını kaybeden 12 şehide üzülmediklerini ve askerler için yürümediklerini ileri sürdü.
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