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Bakanlık açıkladı! 309 işletmeye ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini bildirdi.

Ekleme: 25.12.2023 - 09:10 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık açıkladı! 309 işletmeye ceza yağdı
Ticaret Bakanlığı, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan, yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu işletmelere yönelik ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu tespit edilen aykırılıklar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun toplantısında görüşülerek, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satan 283 işletmeye, 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225, otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Böylece, kurulca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 lira idari para cezası verildi.

Açıklamada, Bakanlığın, söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya devam edeceği belirtildi.

Bakanlık açıkladı! 309 işletmeye ceza yağdı

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