CHP lideri Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki! 'Özgür dışarı'

Türkiye'nin kalbine şehit ateşi düştü...Kahraman Mehmetçik'in yoğun operasyonlar yürüttüğü Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden ikinci kez şehit haberi geldi.12 baba ocağına, 12 kahraman askerin şehit ateşi düştü..Teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.Burada düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı hava yoluyla memleketlerine uğurlandı.Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın naaşı da memleketi Manisa'ya getirildi.Şehit Er Enis Budak'ın cenazesi Saruhan Bey Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.Cenazeye katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bulunuyordu.Ancak Özel'in cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından şehit yakınları tepki gösterdi.Şehit yakınları Özgür Özel'i yuhalayarak 'Özgür dışarı' sloganıyla protesto etti.Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.Bildiriye CHP ve DEM Parti grupları imza atmadı.