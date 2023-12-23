Maaş zamları ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 2024 bütçesinde yaptığı konuşmada asgari ücret, memur zammı ve emekli maaşı hakkında önemli mesajlar verdi.Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağını tahmin ettiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararın da herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ettiklerini söyledi. Bakan Işıkhan, birinci döneme yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini de en yakın zamanda hayata geçireceklerini belirtti.Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.Bakan Işıkhan, Bakanlığının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 2024 bütçesinde konuşan Işıkhan milletvekillerinin soru ve eleştirilerine de yanıt verdi:Asgari ücret görüşmeleri yıl bitmeden tamamlanacak. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraya çıkarıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz. Bu yılın dokuz ayı için 1.7 milyon işyerinde yaklaşık 24.8 milyar lira asgari ücret desteği verdik.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, memurlar için, 2024 yılı için yüzde 15+yüzde 10, 2025 için yüzde 6 ve yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırıldı. Son 5 aylık verilere göre TÜFE yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır.Ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim teşviki vermeyi ve küçük esnafın emeklilik prim gün sayısı şartını ise 7200 güne düşürmeyi planlıyoruz. Çalışanımızı, emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz.15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5.3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık.Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçireceğiz.EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık.Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Kadınların iş gücü piyasasına girmesini destekliyoruz. Şu anda kadın istihdamı konusunda Türkiye en parlak dönemini yaşıyor. Kadın iş gücünün 5 milyon kişi artarak 11.8 milyon kişiye yükseldi, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan kadın istihdam sayısı 10 milyon 476 bin oldu.Pandemi başlangıcında 132 milyar olan olan İşsizlik Sigortası Fonu varlığı o dönemde 91 milyar liraya düştü. Fon kaynaklarının doğru yatırım araçlarına yönlendirilmesiyle fon varlığımız bugün itibarıyla rekor seviyeye ulaşarak 192 milyar lira oldu.İstihdamda ve iş gücüne katılımda görülen artış eğilimi 2023 yılının ekim ayında tarihi yüksek seviyelerine ulaştı. Ekim itibariyle iş gücümüz 150 bin artarak 34.8 milyon, istihdamımız 737 bin artarak 31.9 milyon, işsiz sayımız 587 bin azalarak 3 milyon ve işsizlik oranımız 1.7 puan azalarak yüzde 8.5 oldu. Bu oran; son 11 yılın en düşük işsizlik seviyesidir. Ekim 2023 dönemi itibarıyla son bir yılda, genç işsizlik oranımız 4.9 puan düşerek yüzde 16.3 olarak gerçekleşti. İŞKUR olarak 2023 yılının ocak-kasım döneminde 1 milyon 99 bin kişinin özel sektörde istihdamına aracılık etti.Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz. İşsizlik ödeneği kapsamında bugüne kadar 10 milyon 360 bin vatandaşa 67.5 milyar lira, kısa çalışma ödeneği kapsamında bugüne kadar yaklaşık 4 milyon 320 bin işçiye 38.2 milyar lira ödeme yapıldı. Deprem bölgesindeki illerimize yönelik olarak esneklikler sağlayarak bölgeye olan desteğimizi daha da artıracağız.KOMİSYON HAFTAYA TOPLANACAKAsgari Ücret Tespit Komisyonu çalışanların merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını gelecek hafta yapacak. Üçüncü toplantıda işçi ve işveren tarafı ilk defa asgari ücret talebine ilişkin rakamları paylaşacak.