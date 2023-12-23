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İlk uçuşa sayılı gün kaldı... KAAN için geri sayım başladı

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN, 27 Aralık'ta ilk uçuşunu gerçekleştirecek. TUSAŞ tarafından milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN, üstün kabiliyetleriyle rakiplerine fark atacak.

İlk uçuşa sayılı gün kaldı... KAAN için geri sayım başladı
Ekleme: 23.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
İlk uçuşa sayılı gün kaldı... KAAN için geri sayım başladı
Türkiye, savunma ve havacılık alanında tarihi günlerden birini yeni haftada yaşayacak. Milli muharip uçak KAAN'ın 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yaparak gökyüzü ile buluşması bekleniyor. KAAN ile Türkiye 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak.

Türkiye'nin en iddialı teknoloji projesi olarak nitelendirilen milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu için gözler yeni haftada olacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın, 27 Aralık'ta gök vatandaki yerini alması planlanıyor.

KAAN 17 Mart'ta hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

İlk uçuşa sayılı gün kaldı... KAAN için geri sayım başladı

SES HIZININ 1,8 KAT ÜZERİNE ÇIKABİLECEK

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.

Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

İlk uçuşa sayılı gün kaldı... KAAN için geri sayım başladı

ÜSTÜN KABİLİYETLERİYLE FARK YARATACAK
Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.









İlk uçuşa sayılı gün kaldı... KAAN için geri sayım başladı
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