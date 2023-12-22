Milas'ta korkutan toprak kayması

Muğla'nın Milas ilçesinde boş arazide meydana gelen Toprak kayması sonucu düşen kaya parçalarından dolayı arazide park halinde bulunan 48 U 4515 plakalı araçta maddi hasar meydana gelirken, arazi çevresindeki binalarda ise herhangi bir zarar oluşmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından arazi çevresinde tedbir alınarak ilgili kurumların çalışma yapması beklendiği öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde boş arazide meydana gelen toprak kayması sonucu bir araçta maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yağış sonrası Emek Mahallesi Sanayi Caddesi Eskiköy Market karşısı boş arazide toprak kayması meydana geldi.Toprak kayması sonucu düşen kaya parçalarından dolayı arazide park halinde bulunan 48 U 4515 plakalı araçta maddi hasar meydana gelirken, arazi çevresindeki binalarda ise herhangi bir zarar oluşmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından arazi çevresinde tedbir alınarak ilgili kurumların çalışma yapması beklendiği öğrenildi.