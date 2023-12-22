Evde oy kullanmak için ne yapmalı? Yaşlı ve engelliler 'seyyar sandık' için nereye başvurmalı?

Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde tüm Türkiye sandık başına gidecek.Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.Oy kullanacak vatandaşlar ise seçim öncesi, 'Evde nasıl oy kullanılır?', 'Evde oy kullanmak için nereye başvurmalı?' sorularını arama motorlarında araştırıyor.Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanabilir.YSK'nın aldığı karar gereği seyyar sandıklarda sadece hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan ve il ve ilçe merkezlerinde yaşayan seçmenler oy kullanabilecek, köy ve beldelerdeki yatağa bağımlı seçmeler seyyar sandıklara kaydolamayacak.Peki, engeli veya hastalığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyecek seçmenler, seyyar sandık uygulamasından nasıl yararlanacak?Seyyar sandık için nereye başvurmalı?Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanmak için sırasıyla izlenmesi gereken adımlar şöyle:Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için seçmenin il ve ilçe merkezlerinde ikamet etme şartı var.Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, askı süresi içinde “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu” veya “Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu olmalı.YSK'nın resmi sitesinden (www.ysk.gov.tr) “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formunu” doldurmalı.Yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edin.Tüm bu aşamaları yapan vatandaşlar kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecekler.Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için başvuruların alınacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seyyar sandık başvuruları seçimden yaklaşık 2 ay önce (20 Mart 2023) başlamıştı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için başvuruların ocak ortasında başlaması öngörülüyor.Tarih YSK tarafından resmi olarak duyurulunca haberimize ekleyeceğiz.Seyyar sandıkta muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanılabilir mi?Seyyar sandık seçmen listesine kayıtlı seçmenler, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanamazlar.YSK'nin sandık kurullarının oluşumuna ilişkin kararında, sandık kurulu başkanlarının görme engelli seçmenlere, YSK tarafından oy pusulalarına uygun olarak hazırlanacak şablon ile oy kullanabileceğini hatırlatması hüküm altına alındı.Görme engelliler, talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oy kullanabilecek.Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa başka bir seçmenin yardımıyla oy verebilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli seçmene yardım amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.