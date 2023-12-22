Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (22 Aralık) telefonda görüştü. Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan görüşmede, barış anlaşmasının biran önce imzalanmasının önemini vurguladı.