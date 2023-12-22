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Bakan Göktaş, Elazığ’da kadın girişimcilerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi. Bakan Göktaş, “Kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımı ve işgücü piyasasının değişen dinamikleri doğrultusunda ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız” dedi.

Ekleme: 22.12.2023 - 16:57 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş, Elazığ’da kadın girişimcilerle bir araya geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havaalanında Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları tarafından karşılanan Bakan Göktaş, ilk olarak valiliğe geçti. Burada şeref defterini imzalayan Göktaş, Vali Ömer Toraman'dan brifing aldı. Daha sonra Elazığ Belediyesi'ne geçen Göktaş, burada da Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Ak Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret eden Göktaş, daha sonra Hayme Ana Üreten Kadınlar Çarşısı'nı ziyaret etti. Burada kadınlarla bir araya gelen Göktaş, sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Kadın girişimcilerin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bakan Göktaş, ziyaret ettiği her ilde kadın girişimcilerle bir araya geldiğini ifade etti.

'KADINLARIN EKONOMİK HAYATTA DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMALARINI SAĞLAYACAĞIZ'

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile kadınlara ürün geliştirme ve gıda güvenliği konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti verdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kooperatifler yoluyla kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağladık. Bu kapsamda 1008 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk' diye konuştu.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile de 11 ilde kadınların ihtiyaçlarına göre eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Göktaş, 'Kadınların, Türkiye'nin her yerinde iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz' dedi.

Kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımının önemine vurgu yapan Göktaş, şunları kaydetti: 'Kadının Güçlenmesi 2. Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımı ve işgücü piyasasının değişen dinamikleri doğrultusunda ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacağız. Mühendislik, bilişim teknolojileri ve imalat gibi katma değeri yüksek olan alanlarda kadın istihdamını güçlendireceğiz. Kadın girişimcilerin çalışma yaşamında aktif olmaları toplumdaki konumlarını güçlendirir, toplumların gelişmişlik düzeyini etkiler ve gelir dağılımındaki adaletsizliği önlemeye katkı sağlar.'

İşgücü piyasası ve çalışma hayatını düzenleyen kanunlarda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadın istihdamının desteklenmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması amacıyla önemli değişiklikler yapıldığını dile getiren Göktaş, gençlere ve kadınlara yönelik eğitim olanaklarını çeşitlendirdiklerini de belirtti.

Bakan Göktaş, kadın girişimcilerin taleplerini de dinleyerek, bunların karşılanmasına yönelik talimatlar verdi.

Öte yandan Göktaş, 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın ailesini de ziyaret etti.
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