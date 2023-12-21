Bakan Bolat'tan Azerbaycan'da kritik toplantı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere geldiği Bakü'de iş adamları ile görüştü.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'da temaslarına başladı. Ticaret Bakanı Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan'da faaliyet gösteren iş adamları ile bir araya geldi. Bolat, iş adamlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere görüşmeden ayrıldı.Bolat, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan İhracat ve Yatırım Geliştirme Ajansı (AZPROMO) ile Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği'nin (TÜİB) ortak organizasyonunda gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılacak. Forumun ardından Bakü'deki şehitlikleri ziyaret edecek olan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile de bir görüşme gerçekleştirecek.