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Antalya’da fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor

Meteorolojinin turuncu kod verdiği ve AFAD’dın vatandaşları uyardığı Antalya’da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Knet merkezinde saat 14.50’de başlayan fırtınanın hızı 80 kilometreye ulaştı. Fırtına ile birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Antalya Yatı Limanı’nda tekneler oluşan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir tekne dalgalar nedeni ile zarar gördü. Konyaaltı Sahili’nde ise dalga boyu 6 metreye ulaştı.

Ekleme: 21.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da fırtına ve sağanak yağış etkili oluyorTürkiye genelinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya geneli için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Kentin doğu ilçeleri, merkez ve batı ilçelerini kapsayan uyarıda; metrekareye 100 kilograma kadar yağışın düşmesinin beklendiği duyuruldu.

Doğu ilçelerinde akşam yoğunlaşacak yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Uyarıdan sonra hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Antalya'ya gerçekleştirilecek 11 seferini iptal etti.

Kentte sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar, etkili oluyor. Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgaların oluştuğu görülürken; kentte yaşayan bazı vatandaşlar, sahile gelerek fotoğraf çekti.

"Manzarayı kaçırmak istemedim"

Uyarıyı dikkate aldıklarını ve dışarı çıkmalarının tehlikeli olduğunu tahmin ettiklerini belirten Derya Kalburan, "Çocukları okula bıraktım, risk aldım, geldim. Manzarayı kaçırmak istemedim. Akşam eve gidip, dışarı çıkmayacağım" dedi.

Nazlı Nur Aktaş da boş zamanını değerlendirmek için sahile geldiğini söyledi. Aktaş, sahili biraz izledikten sonra hava daha da kötüleşmeden eve gidip, dışarı çıkmayacağını kaydetti.

Meteoroloji'nin uyarı sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla oluşturulan kriz masasında Genel Sekreter Cansel Tuncer başkanlığında Genel Sekreter yardımcıları ve başkan danışmanları ile hazırlıklar gözden geçirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri başta olmak üzere ASAT, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Ulaşım, Sosyal Hizmetler gibi önemli birimlerde nöbetçi ekiplere ilave ekipler oluşturarak, iş makineleri, kamyon, arazöz, sepetli araçlarla olası olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.

İtfaiye teyakkuzda

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da merkez ve ilçelerde tüm ekipleri ile hazır halde bekliyor. Beklenen yağış ve fırtınada oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi olumsuzluklara karşı gerekli teçhizat ve personel ile tedbirler alındı.

ASAT da olası kanalizasyon tıkanmaları ve su baskını ihbarlarına karşı acil müdahale ekiplerine ilave olarak 5 adet kanal açma aracını hazır bulunduruyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığı da ağaç devrilmesi, mazgal tıkanması gibi olumsuzluklara müdahale için sepetli araç, kamyon ve iş makinelerinden oluşan ekipler oluşturdu.

Antalya’da fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor
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