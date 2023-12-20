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Muşlu annelerin evlat mücadelesi 128’inci haftaya girdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 128 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor.

Ekleme: 20.12.2023 - 12:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Muşlu annelerin evlat mücadelesi 128’inci haftaya girdi
Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.
3 yıldır eylemlerine devam ettiklerini ifade eden Ayten Koçhan, eylemlerini devam ettireceklerini söyledi. Evladının peşinde olduğunu ifade eden Ayten Koçhan, evladına seslenerek, 'Oğlum Ersin, bensiz dayanamayacağını söylüyordun. 8 yıldır bizden ayrı nasıl duruyorsun. Gel, teslim ol, biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz' dedi.

PKK'dan ve HDP'den çocuklarını istediğini dile getiren Koçhan şöyle konuştu, 'HDP yılanın başıdır. Her hafta işimizi gücümüzü bırakıp burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Artık yeter, dağda bir kişi bile kalana kadar biz eylemimizi sürdüreceğiz. Bu Türk-Kürt davası değil. Bu Amerika davasıdır, Ermeni davasıdır.'

Şemsettin Özcan ise, oğlundan 7 yıldır haber alamadığını söyledi. HDP'nin oğlunu kaçırıp PKK'ya teslim ettiğini söyleyen Şemsettin Özcan, 'Kaç yıldır HDP'nin önünde eylem yapıyoruz. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP olmazsa PKK bu işi yapamaz. HDP onlara her türlü desteği veriyor ve onlar da yapıyor. HDP hiçbir yerde rahat durmuyor. Bu Kürt davası değil, Kürtlükle ilgili bir şey yok. Bunların mecliste de olmaması lazım. Bunların meclise sokmasınlar. HDP, Kürtleri mahvetti, Kürtlerle ilgileri yok. HDP'nin Türkiye'ye zarardan başka bir katkıları yok' şeklinde konuştu.
HDP'nin İsrail'den farkı olmadığını ve ülkeye zarardan başka bir şey katmadıklarını vurgulayan Özcan şöyle konuştu, 'Çocuğum başta olmak üzere hepsine sesleniyorum. Biz HDP önünde eylemdeyiz ve çocuklarımız gelmeyene kadar burayı terk etmiyoruz. HDP kimi savunuyor. Gitsinler çocuklarını savunsunlar. 5 yıldır Muş'ta, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapıp çocuklarımızı istiyoruz. Bizi perişan ettiler, Allah da onları perişan etsin. HDP'nin İsrail'den hiçbir farkı yoktur. Yapıklarının Müslümanlıkla alakası yok.'

Kürt seçmenlere de seslenen Şemsettin Özcan, 'Seçim yaklaşıyor ve onlara oy vermesinler. Bunlar Kürt düşmanıdır' ifadelerini kullandı.

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