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Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı

İYİ Parti’den İstifa Eden Mesut Özarslan’ın işte PORTAŞ’ı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın Mamak Kentsel dönüşünde yaşanan skandalları gün yüzüne çıkarmasının ardından Özcan’ı iftira atmakla suçlayıp istifa çağrısı yapan İYİ Partili PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan, istifa ettiğini açıkladı.

Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı
Ekleme: 20.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “CHP'ye Savaş açıyorum” ifadelerinin ardından partiden istifa eden PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan'ın yönettiği ABB iştiraki şirketin zararı dudak uçuklattı.

Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi PORTAŞ'ın 2022 yılı net zararını ortaya çıkardı. Denetçinin raporuna göre bu büyük zararın sebebi adrese teslim verilen ihaleler ve şirketin çok kötü yönetimi olduğu anlaşıldı.

PORTAŞ'ın sahte imzalar ve adrese teslim yapılan ihalelerle zarara uğratıldığını ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı iftira atmakla suçlayıp istifa etmesini isteyen İYİ Partili PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ'ı soktuğu borç batağını Sayıştay raporları da doğruladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde PORTAŞ'ın başına geçen Özarslan, Akşener'in “CHP'ye savaş açıyorum” ifadelerini ardından istifa kararı alıp gemiyi ilk terk eden isim olması da dikkat çekti.

Şeffaflık, liyakat, yetim hakkı, kul hakkı gibi vatandaşların yumuşak noktalarına dokunan ifadelerle seçimi kazanan ve 5 yıldır Ankara'yı algı oyunları ile yöneten CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, iş bilmezliği Sayıştay raporları ile gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. ANFA, BUGSAŞ gibi ABB iştiraki olan ve yıllardır vatandaşa hizmet eden iki büyük şirket Yavaş döneminde akıllara zarar borçlarla batağa sürüklendi. Her gün başka bir skandala imza atan Yavaş'ın atadığı İYİ Partili Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan'ın da PORTAŞ'ı batırdığı anlaşıldı. Yaptığı ihaleler, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesinden kaynaklı ödenen gecikme cezaları ve idari para cezaları gibi sebeplerle şirketin 28 Milyon 648 Bin TL zarar uğratıldığı görüldü.

5 yıldır Ankaralıları canından bezdiren ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hizmet etmediği gibi ABB'ye ait şirketleri ya batırdığı ya da zarar ettirdiği ortaya çıktı.

Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı

YAVAŞ EKSİK EVRAKLARLA ADRESE TESLİM İHALE YAPMIŞ

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, yaptığı liyakatsiz atamalar yüzünden şirketler ya batırıldı ya da borç batağına sokuldu. Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yaptığı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ'ı da büyük zarara soktuğu görüldü. Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinden yapılan ihalede yaşanan skandalla gündeme gelen Özarslan'ın Sayıştay'ın 2022 raporuna göre adrese teslim yaptığı ihalelerde bile eksik tutanaklarla iş yapmış. Raporda belirtilen bulguda, “ihtiyaçların piyasa fiyat araştırması tutanağı düzenlenmeksizin doğrudan temin edilmesi” ifadesi kullanılmış. Söz konusu bulguya açıklama olarak, şirketin 2022 yılında doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirmiş olduğu alımların incelenmesi neticesinde ödemeye ilişkin evraklar arasında piyasa fiyat araştırması yapıldığını gösterir bir belge veya tutanağın yer almadığı tespit edilmiştir.” vurgusu yapıldı.

SAYIŞTAY RAPORUNDA BASİRETLİ BİR İŞ ADAMI GİBİ HAREKET EDİLMEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Şirket bütçesini bile hazırlama tenezzülünde bulunulmadığı belirtilirken, serbest tüketici durumundaki şirketin elektrik enerjisi alımı da ihalesiz gerçekleştirmiş. Bu da yetmezmiş gibi şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden dolayı yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödemek durumda bırakılmış. Söz konusu ödemeler yüzünden şirket bütçesine ekstra maliyet yüklenirken şirket büyük zarara sokulmuş. Zarara uğratılan PORTAŞ için söz konusu Sayıştay raporunda, “Şirketler, kar amacı ile kurulmuş olan ticari yapılar olup tüzel kişiliğe sahiptirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kurulan şirketler, Kanun'un 16'ncı maddesine göre tacir niteliğini haiz olup, Kanun'un 18'inci maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince de ticarete ilişkin tüm faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadırlar. Dolayısıyla şirket menfaatlerinin korunması zorunluluğu bulunmaktadır” ifadelerine yer verilmiş.

Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı

PORTAŞ'IN 2022 YILI NET ZARARI DUDAK UÇUKLATTI

Sadece vergi ve SGK borçlarına yüklenen faizler, ödenmeyen faturalar ve kiralardan dolayı 2 Milyon 359 Bin 813 TL zarara uğradığı görülen PORTAŞ'ın, 2022 yılı Sayıştay raporlarına bakıldığı zaman zararın daha da büyük olduğu görüldü. Yapılan inceleme sonunda şirketin 26 Milyon 288 bin 458 TL zarara uğratıldığı belirlendi.

KUTU… KUTU… KUTU…

Yavaş'ın PORTAŞ'ın bütçesine ekstra maliyet yüklediği gecikme cezaları ve idari para cezaları Sayıştay'ın 2022 raporunda şöyle sıralandı;

Elektrik ve Doğalgaz Faturalarının Son Ödeme Tarihinin Geçirilmesi: 2 Milyon 210 bin 827 TL

Sözleşmesinde Teknik Personel Bulundurma Şartı Öngörülen Bazı İşlerde Teknik Personel Bulundurulmaması: 123 Bin 550 TL

Sosyal Güvenlik Kurumuna Vadesi Geçtikten Sonra Prim Ödemesinde Bulunulması: 16 Bin 160 TL

Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı

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