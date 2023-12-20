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Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 2015- 2017 yılları arasında 3 sözleşmeli bilgisayar programcısını gerekli yeterlilikleri sağlamamasına rağmen işe aldığı ortaya çıktı. Gürkan'ın, KPDS sınavından 60-69 alması gerekirken sadece İngilizce "Kırkpınar Yağlı Güreşleri" isimli bir kitaba imza atan Aydemir A.'yı işe aldığı saptandı. Savcılık belediyenin "programcı" olarak kadrosuna kattığı 3 ismin yabancı dil bilgisine sahip olduklarını belgeleyecek ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlik kriterlerini esas almayarak işe alım yaptığını ortaya koydu.

Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku
Ekleme: 20.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku
15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, gerekli yabancı dil bilgisi yeterlilik şartlarını taşımayan 3 kişiyi sözleşmeli bilgisayar programcısı olarak işe aldığı ortaya çıktı. Skandal İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin denetimine takıldı.

Edirne'de CHP'den yeniden belediye başkanı seçilebilmek için aday adaylığını da açıklayan Gürkan hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Mülkiye müfettişlerince hazırlanan rapor Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı.

Rapor doğrultusunda Gürkan ve olay tarihinde belediyenin Destek Hizmetleri Müdürü olan ve şu anda Hal Müdürü olarak çalışan Kader Pajo hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Gürkan ve Pajo'nun ayrıca 3 yıllığına kiraya verilen ve sözleşmesi biten taşınmazları tahliye ettirmeyerek, kiracılara haksız menfaat sağladıkları saptandı.

BULGARİSTAN'DA OKUDU DİYE İŞE ALDILAR

SABAH'ın haberine göre; ulaşılan iddianameye göre, Aybatur Y. belediye başkanı Gürkan'ın imzasıyla 11 Temmuz 2017'de tam zamanlı 'sözleşmeli programcı' olarak işe başlatıldı. Mülkiye müfettişlerinin atama belgelerinde yaptığı araştırmaya göre, Aybatur Y. Bulgaristan Varna Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler programı mezunuydu ve Türkçe- Bulgarca, Bulgarcadan Türkçe'ye tercüme edebileceğine ilişkin Tercüman Yemin Tutanağına rastlandı.

YÖKDİL BELGESİNİ ATANDIKTAN 2 YIL SONRA ALDI

Aydemir A. isimli kişinin ise ' sözleşmeli programcı' olarak 28 Aralık 2015'te işe girdi. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen atama belgeleri arasında, Aydemir A.'ya ait İngilizce yazılmış 'Kırkpınar Oil Wrestling' adlı kitaba rastlandı.

Bunun yanı sıra atama işleminden 2 yıl sonra 24 Kasım 2017'de yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavı (YÖKDİL) sonuç belgesi bulundu. Aydemir A.'ya ait başkaca dil bilgisini gösterir belge bulunamadı.

Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDAN ALINAN BELGEYİ SUNDU

11 Şubat 2016'da ise yine Gürkan tarafından Recep S. isimli kişinin 'tam zamanlı sözleşmeli programcı' olarak ataması yapıldı. Bu imzadan sadece 5 gün sonra Gürkan ile Recep S.'nin 15 Şubat 2016'da tam zamanlı sözleşmeli personel hizmet sözleşmesine imza attı.

Recep S. ile ilgili bakanlığa gönderilen atama belgeleri arasında 19 Ekim 2012'de özel bir eğitim kurumundan alınmış İngilizce seviyesini gösteren bir sertifikanın dışında herhangi bir belgeye rastlanılamadı.

Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

D DÜZEYİNDE KPDS VEYA DENGİ YABANCI DİL ŞARTI GEREKLİYDİ

İddianamede belediyenin 'programcı' olarak kadrosuna katacağı isimler için, 'Yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olmak veya en az ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmesi gereklidir.

Ayrıca veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde yani KPDS'den 60-69 arası puan alması veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak' şartlarını taşıması gerektiği vurgulandı. Bu şartı karşılayan herhangi bir yabancı dil seviyelerini gösterir belgeye rastlanılamadı.

Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

ÖSYM KRİTERLERİ BAZ ALINMALI

Gürkan konuyla ilgili olarak verdiği ifadesinde, 'programcı' unvanı için atanan 3 personelin yabancı dil bilgisine sahip olduklarını belediyeye belgelerle ibraz etmeleri üzerine işe başlatıldıklarını iddia etti. Ancak savcılık, programcı kadrosunda çalıştırılacak kişilerle ilgili 'dengi yabancı dil' ifadesinden ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlik kriterlerinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

İNGİLİZCE YAĞLI GÜREŞ KİTABI SEVİYE ÖLÇMEYE YETMEZ

Savcılık iddianamede, Edirne yağlı güreşleriyle ilgili 'Kırkpınar Oil Wrestling' isimli İngilizce kitap yazılmasının dil seviyesini gösterir nitelikte olmadığına vurgu yaptı. İddianamede, 'Kişinin yabancı dilde bir üniversite bitirmiş olmasının, yabancı dilde kitap yazmış olmasının, özel nitelikteki eğitim kurumlarından yabancı dil seviyesini gösteren belge ibraz edilmesinin yabancı dil belgesini karşılamadığı, ayrıca atama tarihinden sonra alınmış belge ibraz edilmesinin de sorumluluğu ortadan kaldıran bir sebep oluşturmaz' denildi.

Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

PAJO DAHA ÖNCE DE YARGILANMIŞ

Kader Pajo'nun, daha önce 2009 yılında 'resmi belgeyi bozma' ve ' resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan o dönem de Edirne Belediyesi'nde personel olarak çalıştığı öğrenildi.







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