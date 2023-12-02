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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ekleme: 2.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 2.12.2023 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist temizliğine hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.' ifadeleri kullanıldı.

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