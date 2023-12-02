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Kütahya'da 2 mahalle muhtarı birbirine girdi: 1 ölü

Kütahya’nın Emet ilçesinde iki mahalle muhtarı arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Muhtar Harun Kara hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.

Ekleme: 2.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 2.12.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Kütahya'da 2 mahalle muhtarı birbirine girdi: 1 ölüKütahya'nın Emet ilçesinde iki mahalle muhtarı arasında silahlı kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklıca Mahallesi'nde muhtar Mehmet D'nin (36) işlettiği çay ocağına gelen Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet D. meslektaşı Harun Kara ve esnaf İsmail A.'ya (42) tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da 2 mahalle muhtarı birbirine girdi: 1 ölü

Yaralılar ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

MUHTAR HARUN KARA HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan 3 çocuk babası Harun Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmail A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kütahya'da 2 mahalle muhtarı birbirine girdi: 1 ölü

Olayın ardından kaçan Mehmet D., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada olayın büyüme ihtimaline karşı için tedbir amaçlı Emet ilçesine il merkezinden çevik kuvvet ekipleri gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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