  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,44 - 31,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanlıktan çiftçilere prim desteği! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine dahil olan tarımsal işletmelere bu yıl için 1000 lira destek verecek. Uygulama Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekleme: 2.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 2.12.2023 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan çiftçilere prim desteği! Resmi Gazete'de yayımlandı
'Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan işletmelere bu yıl için 1000 lira destek verilecek. Bakanlığın söz konusu uygulaması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAYDOLANA DESTEK VERİLECEK

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere 2023 yılı için 1000 lira katılım desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Primi Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan çiftçilere prim desteği! Resmi Gazete'de yayımlandı

2023 İÇİN 1000 LİRA KATILIM PRİMİ DESTEĞİ VERİLECEK

Tebliğle ÇMVA sisteminin yürütüldüğü 69 ilde gönüllü olarak sisteme katılan 6 bin işletmeye 2023 için yapılacak katılım primi desteği ödemesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre ödemeler, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini veri toplayıcılarla paylaşan ve bu bilgileri sisteme kaydedilen tarımsal işletmelere yapılacak.

Tarımsal işletmelere, işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2023 için 1000 lira katılım primi desteği verilecek.

ÇMVA katılım primi desteği ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak?
Başkan Erdoğan çok net konuştu: Seçil Erzan, Dilan Polat ve fenomenler ile ilgili açıklama!
Başkan Erdoğan BAE dönüşü soruları yanıtladı! 2 devletli çözüm vurgusu: Avrupa da bizim savunduğumuz tezleri sahiplendi!
İhracatta Kasım rekoru! Bakan Bolat rakam verdi
Daha fazla katliam için yapay zeka kullandı
Ateşkes bitti soykırım başladı
PKK sempatizanı Fincancı başkanlıktan alındı
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık’ta: En az artış yüzde 40
9 İlde 'Kahramanlar' operasyonu! 88 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Japon rakibini geride bıraktı! KAAN'da da yer alacak
Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Sayın Özgür Özel aynı maskeli tiyatroya devam ediyorsunuz
Papa'dan beklenmedik tepki: İsrail'in Gazze'deki vahşetine 'terör' dedi
Gazze'deki soykırımın gölgesinde Kudüs'te 8. cuma! Terör devleti İsrail'den Mescid-i Aksa'ya abluka
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih netleşti
Başkan Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor
160 milyon liralık borç CHP'yi karıştırdı: Kime ödeneceği belli değil
Almanya soğuktan kırılıyor: Beş buçuk milyon Alman evini ısıtamadı
Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yargıtay’dan işçiye izin müjdesi: Dikkat! Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay’dan işçiye izin müjdesi: Dikkat! Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Antalya’daki korkunç ölüm: 7 yaşındaki Mihriban göçük altında kaldı!

Antalya’daki korkunç ölüm: 7 yaşındaki Mihriban göçük altında kaldı!

Restorasyon yaparken fark ettiler: Sıva altından çıkan şey 'pes' dedirtti

Restorasyon yaparken fark ettiler: Sıva altından çıkan şey 'pes' dedirtti

Dünyanın en büyüğünü yakaladı! Yılda sadece bir kez... Kilosuna inanamayacaksınız

Dünyanın en büyüğünü yakaladı! Yılda sadece bir kez... Kilosuna inanamayacaksınız

Türkiye'den Tiktok'a yaptırım sinyali! Ceza yatırımı masada… TBMM karar verecek

Türkiye'den Tiktok'a yaptırım sinyali! Ceza yatırımı masada… TBMM karar verecek