9 İlde 'Kahramanlar' operasyonu! 88 şüpheli yakalandı

Bölücü Terör Örgütüne üye olan ve finansman sağlayanlara yönelik olarak güvenlik birimleri Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdikler Kahramanlar operasyonunda 88 şüpheliyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı.

Bitlis Valiliği ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından Bitlis merkezli Van, Siirt, İstanbul, Mersin, Muğla, Adana, Mardin ve Düzce olmak üzere toplam 113 adrese yönelik yapılan Kahramanlar operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin, Bölücü Terör Örgütüne üye oldukları, yardım ve yataklık ettikleri ve terörizme finansman sağladıkları tespit edildi. Yapılan operasyonlarda; 5 kalaşnikof, 7 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek' şeklinde açıklamada bulundu.