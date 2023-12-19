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İYİ Parti'de toplu istifa depremi! 21 yönetim kurulu üyesi görevinden ayrıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi olan 21 kişi istifa etti.

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! 21 yönetim kurulu üyesi görevinden ayrıldı
Ekleme: 19.12.2023 - 08:51 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! 21 yönetim kurulu üyesi görevinden ayrıldı
Manisa Alaşehir'de İYİ Parti İlçe Başkanlığında istifa depremi yaşandı. 21 kişilik yönetim kurulu eski il başkanı ve Alaşehir Belediye Başkan adayı Kadir Daş ile mevcut İYİ Parti İl Başkanı Şahin Zengin'e tepki göstererek, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etti.

21 YÖNETİMİ KURULU ÜYESİ TOPLUCA İSTİFA ETTİ

İstifaların ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Alaşehir Kadın Politikaları Başkanı Fatma Kaya İbil, 'Eski başkan Kadir Daş'ın belediye başkan adaylığını onaylamıyoruz. Ayrıca parti yönetimini yönlendirmesini istemiyoruz. Bu yüzden İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Şahin Zengin ile çalışmak istemiyoruz ve eski başkan Kadir Daş'a tepki amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz. Bu amaçla 10 asil ve 11 yedek yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 21 yönetim kurulu üyesi toplanarak, istifa kararı aldık' dedi.

'YÖNETİMİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Durumun ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Şahin Zengin, '23 Ekim 2023 günü eski başkan Kadir Daş, belediye başkanı aday aday adayı olmak için istifa etti. Aynı gün kapalı oylama, açık tasnif ile seçim yapıldı. Oylama sonunda 16 kabul, 11 ret oyu ile ben başkan seçildim. Son günlerde belediye başkan aday adayı Kadir Daş'ın adaylığına karşı çıkan üyelerimiz, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek yönetimi düşürmeye çalışıyorlar. Sonuçlarına siyasi olarak, hepimiz katlanacağız' diye konuştu.

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! 21 yönetim kurulu üyesi görevinden ayrıldı
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