İsrail, Gazze'ye saldırılarında 53 bin ton bomba kullandı

7 Ekim Cumartesi sabahı başlayan savaşın başından bu yana ABD'nin koşulsuz desteğini alarak Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan İsrail, hedef gözetmeksizin her yeri bombalarken 10 bine yakın masum Filistinliyi katletti.Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde meydana gelen yıkım hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada İsrail ve ABD güçlerinin Gazze Şeridi'nin her metrekaresini bombaladığı ifade edildi.Yapılan açıklamada İsrail saldırılarında, 53 bin ton bomba kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, bombardımanlarda Gazze Şeridi'nin genelinde 52 bin 500 konutun tamamen yıkıldığı aktarıldı. Toplam 306 bin 500 konutun kısmen hasar gördüğü dile getirildi. Hükümete ait 126 kamu binası ve 112 caminin tümüyle, 200 caminin kısmen yıkıldığı ifade edildi. Saldırılarda 3 kilise önemli ölçüde hasar görürken, 90 okul ve üniversite tamamen hizmet dışı kaldı. Ayrıca 282 okul ve üniversite kısmen hasar aldı.İsrail saldırılarında 22 hastane ile 53 sağlık merkezinin tamamen hizmet dışı kaldı. 138 sağlık kuruluşunun da hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, 102 ambulansın İsrail bombardımanları sonucu kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.İsrail saldırılarında 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ile 96 gazeteci hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, 40 sağlık personeli ve 8 gazetecinin de İsrail güçlerince alıkonulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, çoğu çocuk ve kadın 7 bin kişinin kayıp olduğu, bunların ya enkaz altında ya da akıbeti hakkında bilgi alınamayan kişiler olduğu ifade edildi.